Число погибших при атаке ВСУ на рынок в Донецке выросло до 13

Еще 10 ранены, сообщил глава ДНР Денис Пушилин

ТАСС, 21 января. По меньшей мере 13 человек погибли, еще 10 получили ранения при обстреле рынка в микрорайоне Текстильщик в Донецке со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Ранее глава Донецка Алексей Кулемзин сообщал о 12 погибших. "Анкетные данные устанавливаются", - написал он в Telegram-канале.

"По предварительной информации, не менее 13 погибших и 10 раненых в результате чудовищного обстрела территории рынка в донецком микрорайоне Текстильщик. Рынок подвергся атаке в воскресенье, когда там наиболее многолюдно", - написал Пушилин.

В новость внесены изменения (11:45 мск) - уточняется число погибших