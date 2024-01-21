В Архангельской области в массовой аварии пострадали шесть человек

В результате ДТП загорелся УАЗ

ТАСС, 21 января. Четыре машины столкнулись на трассе М-8 на подъезде к Северодвинску в Архангельской области. По предварительным данным, пострадали шесть человек. Об этом сообщили ТАСС в областном УМВД.

"На автодороге М-8 Холмогоры "Подъезд к городу Северодвинск" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. Водитель автомобиля Кiа не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем УАЗ, который от удара вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомашиной Toyota. В результате аварии УАЗ загорелся", - сообщили в пресс-службе.

В ДТП, по предварительным данным, шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Всем оказана медицинская помощь. Также небольшие повреждения получил автомобиль Skoda, двигавшийся за Kia, добавили в пресс-службе.

По информации регионального главка МЧС, в общей сложности в попавших в аварию автомобилях находились 11 человек. Для проведения аварийно-спасательных работ и обеспечения безопасности места происшествия были направлены дополнительные силы и средства.