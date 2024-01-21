21 января, 08:51, СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета с гражданами РФ в Афганистане

В ведомстве отметили, что дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек)