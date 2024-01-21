СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета с гражданами РФ в Афганистане

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения самолета с россиянами в Афганистане, сообщили в ведомстве.
"Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек)", - говорится в сообщении.