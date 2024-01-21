В ЮАР два человека погибли из-за пожара в жилом доме

Представитель службы неотложной медицинской помощи Йоханнесбурга Ннана Хиба сообщила, что еще четверо пострадали

ПРЕТОРИЯ, 21 января. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли и еще четверо получили травмы разной степени тяжести из-за пожара в жилом доме в центре Йоханнесбурга. Об этом сообщила представитель службы неотложной медицинской помощи мегаполиса Ннана Хиба.

"Двое погибли, четверо доставлены в больницы в результате пожара в жилом доме в центральной части Йоханнесбурга, - сказала она в прямом эфире телекомпании eNCA. - Открытое возгорание ликвидировано. Пожарные ведут проливку здания. Параллельно спасательные службы осматривают помещения в поисках возможных пострадавших".