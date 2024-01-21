Следовавшее в РФ грузовое судно сломалось перед Дарданеллами

Главное управление береговой охраны Турции сообщило, что судно встало на якорь

АНКАРА, 21 января. /ТАСС/. Следовавшее в Россию грузовое судно Balkan 1 под флагом Камеруна сломалось перед заходом в пролив Дарданеллы. Об этом сообщает Главное управление береговой охраны Турции.

"123-метровое грузовое судно, у которого в районе порта Кепез к югу от пролива Дарданеллы произошла поломка двигателя во время следования из Измира в Россию, находится под контролем нашего центра контроля морского движения. Судно встало на якорь в сопровождении наших лоцмана и буксира", - сообщило управление.

Судя по информации сервисов мониторинга судов, Balkan 1 стоит на якоре возле острова Бозджаада южнее Дарданелл. Его пунктом назначения обозначен порт Ейск.