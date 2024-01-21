Бжания поручил установить причины пожара в картинной галерее

Президент Абхазии побывал в Центральном выставочном зале, где произошло возгорание

СУХУМ, 21 января. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил генеральной прокуратуре установить причины пожара, в результате которого в Сухуме уничтожено более 4 тыс. картин из фонда Национальной картинной галереи. Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Президент побывал в Центральном выставочном зале, где произошел пожар. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния доложил главе государства, что сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 03:38, огонь тушили 11 пожарных расчетов. Аслан Бжания поручил генеральной прокуратуре тщательно разобраться в причинах возгорания пожара", - говорится в распространенном сообщении.

Находившийся во время тушения возгорания на месте происшествия вице-президент Бадра Гунба отметил, что благодаря работе пожарных удалось не допустить распространения пламени на соседние здания. "Однако спасти галерею не удалось. К сожалению, мы потеряли картинную галерею", - сказал он.

Директор галереи Сурам Сакания со ссылкой на слова очевидцев уточнил, что пожар начался с крыши. "Поскольку потолок и конструкция деревянные, пламя быстро распространилось, и люди, которые приехали к пяти часам сюда, уже не то, что тушить, но и близко подойти не могли. Как видно, наше помещение сильно сгорело. Потолок обрушился, крыша обрушилась", - сказал он журналистам.

Ранее в министерстве культуры республики сообщили, что в результате пожара полностью уничтожен фонд Национальной галереи, в который входило более 4 тыс. картин абхазских и зарубежных художников. Среди них картины первого профессионального абхазского художника Александра Чачбы-Шервашидзе, Варвары Бубновой, Ольги Брендель и многих художников Абхазии и России XIX и XX веков.