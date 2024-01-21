В Петербурге на рэп-концерте задержали 23 подростков

В числе задержанных оказались и сами исполнители Baby Melo и Badri

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Полицейские задержали в Петербурге 23 подростков и составили на них протоколы об административных правонарушениях. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Вечером 20 января в УМВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга поступило сообщение от граждан, что у дома №44 по Кондратьевскому проспекту молодые люди нарушают общественный порядок, громко и нецензурно выражаются, по внешнему виду находятся в состоянии опьянения. Незамедлительно прибывшими сотрудниками полиции с указанного адреса для разбирательства в территориальный отдел были доставлены 23 молодых человека в возрасте 15-18 лет. На них составлены административные протоколы", - говорится в сообщении.

По указанному адресу находится концертный зал "Гигант-Холл", где 20 января проходил концерт рэп-исполнителей Baby Melo и Badri. В правоохранительных органах ТАСС добавили, что в числе задержанных оказались и сами исполнители.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пояснили, что после составления протоколов все несовершеннолетние молодые люди были переданы официальным представителям.

Ранее СМИ сообщали, что молодых людей задержали во время концерта рэпера Baby Melo.