Во Владимирской области произошел пожар в административно-складском здании

Никто не пострадал

ТАСС, 21 января. Пожар возник в административно-складском помещении в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области, площадь составляет 1,5 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"21 января в 09:55 в главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о возгорании в административно-складском помещении по адресу: город Гусь-Хрустальный, ул. Орловская, д. 15. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение. В 11:20 пожар был локализован на площади 1,5 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Позже в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения. "Из административно-складского здания эвакуированы 35 человек", - уточнили в ведомстве.

Погибших и пострадавших нет, уточняется в сообщении. На месте задействовали 47 человек и 13 единиц техники.