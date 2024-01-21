Нефтяной танкер заблокировал движение в Босфоре

Береговая охрана Турции сообщила, что движение через пролив приостановлено в обоих направлениях

АНКАРА, 21 января. /ТАСС/. Нефтеналивной танкер Peria под флагом Либерии заблокировал движение в проливе Босфор.

Об этом свидетельствуют данные сервисов мониторинга судов Vesselfinder и Marinetraffic.

Береговая охрана Турции сообщила, что движение через пролив приостановлено в обоих направлениях, пока танкер не будет отбуксирован в безопасное место.

250-метровый танкер находится в центральной части полосы движения в направлении с севера на юг. Возле него работают два буксира и катер береговой охраны. Он следовал из черноморского порта в провинции Стамбул в порт Алиага в Измире. По информации Marinetraffic, судно находится в режиме остановки, а его осадка составляет 12,1 м.

Как ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на судоходное агентство Tribeca, движение судов в проливе временно остановлено. Как сообщается, танкер якобы самопроизвольно бросил якорь из-за плохих погодных условий, но остановка судна пошла не по плану.