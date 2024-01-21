21 января, 09:50,
обновлено 21 января, 09:59

Технологический процесс "Новатэк - Усть-Луга" остановили после пожара

Петр Ковалев/ ТАСС
© Петр Ковалев/ ТАСС

В компании заявили, что позднее проведут оценку ущерба

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Технологический процесс на производственном комплексе "Новатэк - Усть-Луга" остановили после возгорания, создали оперативный штаб по ликвидации последствий. Оценка ущерба будет произведена позднее, сообщили в "Новатэке".

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"Пострадавших, угрозы жизни и здоровью людей нет. В настоящее время пожар локализован, специалистами предприятия, служб оперативного реагирования и МЧС контролируется остаточное выгорание углеводородного сырья", - добавили в компании.

В "Новатэке" подтвердили, что ночью в производственном комплексе произошло возгорание объектов. По предварительной информации, оно стало следствием внешнего воздействия. 

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