Технологический процесс "Новатэк - Усть-Луга" остановили после пожара

В компании заявили, что позднее проведут оценку ущерба

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Технологический процесс на производственном комплексе "Новатэк - Усть-Луга" остановили после возгорания, создали оперативный штаб по ликвидации последствий. Оценка ущерба будет произведена позднее, сообщили в "Новатэке".

"Пострадавших, угрозы жизни и здоровью людей нет. В настоящее время пожар локализован, специалистами предприятия, служб оперативного реагирования и МЧС контролируется остаточное выгорание углеводородного сырья", - добавили в компании.

В "Новатэке" подтвердили, что ночью в производственном комплексе произошло возгорание объектов. По предварительной информации, оно стало следствием внешнего воздействия.