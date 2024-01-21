В Севастополе объявили воздушную тревогу

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Воздушную тревогу объявили в Севастополе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал он, добавив, что дым в районе Севастопольской бухты связан с использованием военными табельных средств маскировки.

Морской и наземный общественный транспорт в городе прекращает движение. Движение автотранспорта по Крымскому мосту также временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам и ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.