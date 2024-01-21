В Росавиации опровергли принадлежность пропавшего в Афганистане самолета к "Газпром авиа"

Он принадлежит ООО "Атлетик групп" и частному лицу, сообщили в компании

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Самолет Falcon 10, который перестал выходить на связь в воздушном пространстве Афганистана, не связан с "Газпром авиа". Об этом говорится в сообщении Росавиации.

"Самолет Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011) никак не связан с авиапредприятием "Газпром авиа", - отмечается в сообщении. - Машина принадлежит ООО "Атлетик групп" и частному лицу".

Ранее в Telegram-каналах распространилась информация о том, что пропавший с радаров самолет принадлежит компании "Газпром авиа".