Развожаев заявил, что силы ПВО сбили воздушную цель над акваторией Севастополя

Спасательная служба города не зафиксировала повреждений инфраструктуры

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Средства ПВО, по предварительным данным, сбили воздушную цель над акваторией Севастополя, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"Военные отражают атаку укронацистов. По предварительной информации, силы ПВО уже сбили воздушную цель над акваторией", - написал он.

Спасательная служба Севастополя не фиксирует повреждений инфраструктуры.

Ранее в городе объявили воздушную тревогу. Как сообщал Развожаев, дым в районе Севастопольской бухты связан с использованием военными табельных средств маскировки. Морской и наземный общественный транспорт в городе прекратил движение, движение автотранспорта по Крымскому мосту также временно перекрыли.