На Ставрополье в ДТП с маршруткой погибла женщина

Пострадали два человека

СТАВРОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Пассажирская "Газель" столкнулась с легковым автомобилем в Петровском округе Ставропольского края, в аварии погиб один человек и двое получили травмы. Об этом сообщает краевое управление ГИБДД.

"От полученных травм скончалась водитель иномарки, 38-летняя жительница Кисловодска. Две пассажирки маршрутки доставлены с травмами в больницу", - говорится в сообщении.

По данным управления, автоавария произошла в 10:30 на 21-м км автодороги Светлоград - Благодарный - Буденновск. Водитель автомобиля Mazda выехала на встречную полосу, где столкнулась с пассажирской "Газелью", которая двигалась по маршруту Светлоград - Учкекен. Всего в салоне находились пять пассажиров.

"После осмотра медиков три пассажира были направлены по маршруту сменным транспортом", - уточняет УГИБДД.

По информации ведомства, водитель иномарки за последние 2 года 26 раз привлекалась к ответственности за нарушения правил дорожного движения, в основном за нарушение скоростного режима.

На месте аварии работают наряды ДПС, обстоятельства уточняются.