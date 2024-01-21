Что известно об обстреле рынка в Донецке со стороны ВСУ

Как минимум 25 человек погибли в результате обстрела украинскими силами рынка на западе Донецка. Пострадали не менее 20 человек, в том числе двое детей.
На месте уже несколько часов работают медики, они продолжают забирать раненых.
ТАСС собрал основное о произошедшем.
Что произошло
- Обстрелу подвергся рынок в микрорайоне Текстильщик на западе Донецка.
- Глава ДНР Денис Пушилин обратил внимание, что удар был нанесен "в воскресенье, когда там наиболее многолюдно".
- По кварталу был нанесен комбинированный артиллерийский удар снарядами калибра 152 и 155 мм с кураховского и красногоровского направлений, уточнил Пушилин.
Какими оказались последствия
- Погибли не менее 25 человек. Число жертв обстрела ежечасно растет. По данным военных следователей СК РФ, детей среди погибших нет.
- Еще 20 человек, в том числе двое детей, пострадали.
- У многих пострадавших тяжелые ранения, в том числе проникающие раны в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей.
- Пострадавшие дети находятся в состоянии средней степени тяжести.
Как реагируют власти
- Бригады скорой помощи все еще продолжают забирать раненых с места обстрела, передает корреспондент ТАСС.
- Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
- Постпредство РФ заявило, что удар ВСУ по Донецку обсудят на заседании СБ ООН 22 января.
- МИД РФ призвал все ответственные правительства и международные структуры осудить этот теракт.