Что известно об обстреле рынка в Донецке со стороны ВСУ

Как минимум 25 человек погибли в результате обстрела украинскими силами рынка на западе Донецка. Пострадали не менее 20 человек, в том числе двое детей.

На месте уже несколько часов работают медики, они продолжают забирать раненых.

ТАСС собрал основное о произошедшем.

Что произошло

Обстрелу подвергся рынок в микрорайоне Текстильщик на западе Донецка.

Глава ДНР Денис Пушилин обратил внимание, что удар был нанесен "в воскресенье, когда там наиболее многолюдно".

По кварталу был нанесен комбинированный артиллерийский удар снарядами калибра 152 и 155 мм с кураховского и красногоровского направлений, уточнил Пушилин.

Какими оказались последствия

Погибли не менее 25 человек. Число жертв обстрела ежечасно растет. По данным военных следователей СК РФ, детей среди погибших нет.

Еще 20 человек, в том числе двое детей, пострадали.

У многих пострадавших тяжелые ранения, в том числе проникающие раны в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей.

Пострадавшие дети находятся в состоянии средней степени тяжести.

Как реагируют власти