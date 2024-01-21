21 января, 12:18,
обновлено 21 января, 12:56
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Военная операция на Украине

Что известно об обстреле рынка в Донецке со стороны ВСУ

Дмитрий Ягодкин/ ТАСС
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

Как минимум 25 человек погибли в результате обстрела украинскими силами рынка на западе Донецка. Пострадали не менее 20 человек, в том числе двое детей.

На месте уже несколько часов работают медики, они продолжают забирать раненых.

ТАСС собрал основное о произошедшем.

Что произошло

  • Обстрелу подвергся рынок в микрорайоне Текстильщик на западе Донецка.
  • Глава ДНР Денис Пушилин обратил внимание, что удар был нанесен "в воскресенье, когда там наиболее многолюдно".
  • По кварталу был нанесен комбинированный артиллерийский удар снарядами калибра 152 и 155 мм с кураховского и красногоровского направлений, уточнил Пушилин.

Какими оказались последствия

  • Погибли не менее 25 человек. Число жертв обстрела ежечасно растет. По данным военных следователей СК РФ, детей среди погибших нет.
  • Еще 20 человек, в том числе двое детей, пострадали.
  • У многих пострадавших тяжелые ранения, в том числе проникающие раны в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей.
  • Пострадавшие дети находятся в состоянии средней степени тяжести.

Как реагируют власти

  • Бригады скорой помощи все еще продолжают забирать раненых с места обстрела, передает корреспондент ТАСС.
  • Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
  • Постпредство РФ заявило, что удар ВСУ по Донецку обсудят на заседании СБ ООН 22 января.
  • МИД РФ призвал все ответственные правительства и международные структуры осудить этот теракт.
 
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