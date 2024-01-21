В Балаковском районе Саратовской области 10 сел остались без света из-за непогоды

В районе ввели режим повышенной готовности

САРАТОВ, 21 января. /ТАСС/. Десять населенных пунктов остались без света в Балаковском районе Саратовской области из-за непогоды. В связи с этим в районе введен режим повышенной готовности, сообщил глава Балаковского района Сергей Грачев в своем Telegram-канале.

"В Балаковском районе введен режим повышенной готовности из-за отсутствия электроснабжения в десяти селах. <…> По информации от специалистов районных электрических сетей, без света сейчас находятся десять населенных пунктов: Малое Перекопное, Перекопная Лука, Криволучье Сура, Новоуспенка, Наумовка, Николевский, Андреевка, Барвенковский, Малый Кушум, Береговой", - написал Грачев, уточнив, что жалобы жителей на отключение электроэнергии начали поступать в субботу.

По его словам, причиной отключения стали повреждения на воздушных линиях из-за обледенения проводов, а также повреждение опор линии электропередачи в районе села Малый Кушум. Сейчас бригады энергетиков проводят работы по восстановлению электроснабжения, заверил глава района.