В Москве задержали актера Андрея Гариста, избившего девушку в ходе конфликта

Полицейские также нашли у него наркотики

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали актера из фильма "Подольские курсанты" Андрея Гариста. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, задержанный избил девушку в ходе конфликта в квартире в Москве, также у него найдены наркотики.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье в квартире одного из домов, расположенных в 3-м Павелецком проезде. "Прибывшими на место происшествия полицейскими был задержан подозреваемый <...> гражданин. Предварительно установлено, что между проживающими в одной квартире мужчиной и женщиной возник конфликт, который перерос в потасовку. В ходе драки мужчина нанес женщине телесные повреждения", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что, согласно предварительному диагнозу, у женщины резаная рана кисти. Пострадавшая для оказания помощи доставлена в медучреждение. "В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты банки с высушенными растениями, которые были направлены на исследование. В ходе проведенного исследования установлено, что часть изъятого вещества растительного происхождения является наркотическим средством (каннабисом - марихуаной) общей массой более 150 грамм", - добавили в главке.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные хранение и сбыт наркотиков в особо крупном размере), ему грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что задержанным оказался актер театра "Ленком" Андрей Гарист.

Гарист известен ролями в спектаклях "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Вишневый сад". Актер снялся в фильмах "Подольские курсанты" и "Тихие воды - 2".