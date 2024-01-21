При крушении самолета в Афганистане выжили четыре человека

В Росавиации отметили, что местная наземная поисково-спасательная служба нашла самолет Falcon 10

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Четыре человека, которые находились на борту пропавшего с радаров в Афганистане самолета Falcon 10, по предварительным данным, живы, информация о еще двоих уточняется. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

"По информации от российского посольства в Афганистане: местная наземная поисково-спасательная служба нашла самолет Falcon 10, из шести человек, находившихся на борту самолета, предварительно: четыре живы (у них различные травмы), судьба двоих человек уточняется", - сообщили в ведомстве.

Министерство транспорта и авиации при правительстве, сформированном движением "Талибан" (запрещено в РФ), подтвердило эту информацию.

"Поисково-спасательная группа обнаружила самолет <...>, пропавший с радаров вчера вечером (20 января - прим. ТАСС), четыре человека, включая пилота самолета, живы", - говорится в заявлении.

В министерстве уточнили, что поиски выживших продолжаются.