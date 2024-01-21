Главы ЛНР и Новороссии выразили соболезнования из-за обстрела Донецка

По последним данным, погибли 25 человек

ГЕНИЧЕСК, 21 января. /ТАСС/. Губернаторы Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий, а также глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник выразили соболезнования жителям, чьи родные погибли при обстреле рынка в Донецке. Соответствующие сообщения опубликованы в Telegram-каналах глав регионов.

"Враг опять убил десятки мирных жителей - граждан России в крупном городе, на этот раз - в Донецке. От лица всех херсонцев выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, а также всем дончанам. Считаю, что к этому военному преступлению в равной степени причастны как <...> киевский режим, так и его западные хозяева", - написал Сальдо.

Балицкий в своем Telegram-канале также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал раненым скорейшего выздоровления. "В этот день Запорожская область мысленно с Донецкой Народной Республикой, мы рядом, готовы оказать любую помощь, которая может понадобиться", - добавил глава Запорожья.

О готовности оказать помощь заявил и Пасечник, назвав обстрел рынка террористическим актом. "Луганская Народная Республика как никто другой знает жгучую боль утрат от нацистских обстрелов. Убежден, что нелюди, совершившие преступление, ответят за это", - добавил он.

По последним данным, погибли 25 человек, еще не менее 20, в том числе двое детей, ранены.