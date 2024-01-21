Три мирных жителя ранены при обстреле Горловки со стороны ВСУ

В поселке Шахты имени Румянцева повреждены газопровод и здание котельной

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), следует из данных в Telegram-канале мэра города Ивана Приходько.

"Вследствие обстрела жилого массива "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) ранение получил мирный горловчанин", - написал он.

По словам мэра, также один мужчина пострадал при попадании снаряда в школу № 68 в поселке Шахты имени Изотова, а в поселке Шахты имени Румянцева ранение получила женщина.

В поселке Шахты имени Румянцева при обстреле также были повреждены газопровод и здание котельной. Зафиксированы перебои электроснабжения.