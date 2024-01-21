Обнаруженные в Анталье тела могут принадлежать людям со следовавшей из Сирии на Кипр лодки

Управление губернатора указало, что "в провинции Анталья в 2023-2024 годах не сообщалось о несчастных случаях или происшествиях с группами нелегальных мигрантов"

АНКАРА, 21 января. /ТАСС/. Тела, которые были обнаружены у побережья провинции Анталья на этой неделе, могут принадлежать лицам, направлявшимся на Кипр от побережья Сирии и Ливана. Об этом сообщило управление губернатора провинции на своем сайте.

Всего за последние пять дней возле пляжей Антальи в районах Аланьи и Манавгата из воды вытащили шесть тел мужчин и женщин. По предварительным данным, как указывают власти, одно из тел принадлежит турчанке, которая пропала две недели назад.

"Одежда и обувь других пяти погибших сделаны в Сирии. Существует вероятность, что обнаруженные тела могут принадлежать людям, находившимся на борту затонувшей лодки, которая перевозила на Кипр 90 человек", - указали в управлении губернатора.

Власти уточнили, что посольство Ливана в Турции ранее проинформировало о том, что 11 декабря 2023 года лодка, на борту которой находились 90 человек, направилась к Кипру из прибрежного региона между Ливаном и Сирией. Спустя несколько часов связь с лодкой пропала.

Управление губернатора также указало, что "в провинции Анталья в 2023-2024 годах не сообщалось о несчастных случаях или происшествиях с группами нелегальных мигрантов".