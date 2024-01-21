В Севастополе спасатели ликвидировали последствия паводка

Жильцы вернулись в свои дома

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали последствия паводка в Севастополе, где подтопило 83 приусадебных участка. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС.

"В Севастополе спасатели МЧС России ликвидировали последствия паводка. Сейчас в Севастополе подтопленных приусадебных участков нет. Жильцы вернулись в свои дома", - говорится в сообщении.

В ночь на пятницу в Севастополе выпало 13 мм осадков - треть месячной нормы. В зоне подтопления находились четыре муниципальных образования: Нахимовский, Орлиновский, Балаклавский и Инкерман. Всего было подтоплено 83 приусадебных участка, 78 частных домов, в которых проживает 171 человек, включая 38 детей. Как сообщал губернатор города Михаил Развожаев, в готовности к приему пострадавших находятся пункты временного размещения, в городе создан оперативный штаб по прохождению паводка и устранению последствий обильных осадков.