В Ленобласти на объектах критической инфраструктуры объявили режим повышенной готовности

Региональные власти сообщили, что силовики уничтожат БПЛА при обнаружении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Власти Ленинградской области сообщили о введении режима повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры, силовым структурам и охране приказано уничтожать БПЛА в случае их обнаружения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила администрация региона.

"Во всех районах Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры объявлен режим повышенной готовности. Подразделения охраны и силовые структуры получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения на прилегающих территориях", - говорится в сообщении.

О причинах решения отдельно не сообщается. Ранее в четверг обломки БПЛА упали на территории Петербургского нефтяного терминала. В Минобороны России тогда сообщали, что средства ПВО РФ около 01:30 мск 18 января перехватили украинский беспилотник над территорией Ленинградской области.