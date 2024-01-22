В Центральном и Южном Китае из-за непогоды остановились поезда

Местным органам власти предписали принять меры предосторожности против холодов для защиты населения и сельскохозяйственных культур

ПЕКИН, 22 января. /ТАСС/. Движение поездов между провинциями Гуандун и Хунань на юге и в центре Китая было остановлено с субботы по вторник из-за резкого понижения температуры и прогнозов сильных снегопадов и метелей. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

По данным Китайского метеорологического центра, начиная с субботы температура на большей части территории провинции Хунань (Центральный Китай) опустится ниже нуля градусов по Цельсию. С воскресенья по вторник на провинцию обрушится первый в этом году интенсивный снегопад.

Метеорологи прогнозируют волну похолодания во вторник в автономном районе Внутренняя Монголия, провинциях Шаньси, Хэбэй, Цзилинь, Ляонин и многих районах Южного Китая.

Местным органам власти и соответствующим департаментам предписано принять меры предосторожности против холодов для защиты населения и сельскохозяйственных культур.