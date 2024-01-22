В Дагестане в результате ДТП погибли два человека

Авария произошла на трассе "Кавказ" на территории Дербентского района республики

МАХАЧКАЛА, 22 января. /ТАСС/. Два человека погибли в результате столкновения "Газели" и Lada Priora в Дербентском районе Дагестана. Об этом сообщили в управлении МВД РФ по региону.

"На ФАД "Кавказ" произошло столкновение автомобиля "Газель" под управлением 32-летнего жителя Махачкалы с Lada Priora под управлением 42-летнего местного жителя, после чего "Газель" опрокинулась и сбила пешехода, 68-летнюю жительницу Дербентского района, которая стояла на обочине дороги. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Пассажир Lada Priora, 44-летний житель Дербентского района, скончался в карете скорой помощи по пути следования в больницу", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по факту ДТП собран материал для принятия процессуального решения. Обстоятельства происшествия выясняются.