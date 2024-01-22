На Камчатке пропал отправившийся на рыбалку снегоходчик

Поиски ведутся в Усть-Большерецком районе

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 января. /ТАСС/. Поиски снегоходчика, который уехал на рыбалку в Усть-Большерецком районе, продолжаются на Камчатке. Мужчина не взял с собой мобильный телефон и вовремя не вернулся домой, сообщили ТАСС в краевом министерстве по чрезвычайным ситуациям.

"Поступил запрос от сотрудников полиции с просьбой оказать помощь в поиске гражданина 1959 года рождения, который уехал на снегоходе на рыбалку в поселке Октябрьский, сотовый телефон отсутствует. К поискам были привлечены два сотрудника Центра обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае. На снегоходах, сотрудники полиции и волонтеры. Поиск результатов не принес", - сообщили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что 23 января планируется расширить район поисков и усиление состава группировки.

Усть-Большерецкий район в выходные находился в зоне влияния циклона. В настоящее время в поселке Октябрьский облачно, ветер - около 5 м/с, температура воздуха - минус 15 градусов.