В Каспийске прокуратура начала проверку из-за отравления людей угарным газом

Пострадали девять человек, в том числе пять детей

МАХАЧКАЛА, 22 января. /ТАСС/. Организована проверка из-за отравления угарным газом девяти человек в Каспийске. Об этом сообщили в Тelegram-канале прокуратуры Дагестана.

"По предварительным данным, 21 января 2024 года в городе Каспийске девять человек госпитализированы с признаками отравления угарным газом. Среди них пять детей", - указано в сообщении.

В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства случившегося, по результатам примут меры прокурорского реагирования. Также надзорное ведомство поставило на контроль ход и результаты доследственной проверки.

Ранее представители администрации Каспийска сообщали ТАСС, что с отравлением угарным газом госпитализированы семь человек. По информации врачей, еще двоих пострадавших - пенсионерку и пятилетнего ребенка - доставили в приемный покой.