Пентагон признал погибшими двух военных США, пропавших у берегов Сомали

Центральное командование ВС Соединенных Штатов уточнило, что поиски продолжаются, однако военное ведомство уже не рассчитывает найти бойцов живыми

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Минобороны США считает погибшими двух военнослужащих спецназа ВМС США, которые пропали 11 января в Аденском заливе у берегов Сомали. Об этом говорится в заявлении Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США.

"Мы с сожалением сообщаем, что после продолжавшихся 10 дней тщательных поисков двух бойцов спецназа ВМС США не обнаружили, теперь они считаются погибшими", - отмечается в документе. Как из него следует, военные пропали во время высадки на судно, на котором якобы перевозили вооружения иранского производства.

Как сообщала ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники, двое военных упали в воду, пытаясь подняться на борт судна у берегов Сомали. В заявлении CENTCOM уточняется, что проведение поисковой операции продолжается, но Пентагон уже не рассчитывает найти двух бойцов спецназа ВМС США живыми.

По версии газеты Politico, оружие из Ирана, которое перевозили на судне, предназначалось для мятежного движения йеменских хуситов "Ансар Аллах".

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования ВС США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов.