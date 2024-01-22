В Иране задержали убившего пятерых сослуживцев солдата

Военнослужащий напал на других солдат 21 января

ДУБАЙ, 22 января. /ТАСС/. Солдата, убившего пятерых своих сослуживцев, задержали в провинции Керман в юго-восточной части Ирана. Об этом сообщило агентство IRNA.

"Этот человек задержан недалеко от города Зеренд", - приводит агентство слова командира юго-восточного военного штаба Амира Голамалияна.

Ранее сообщалось об убийстве военным пятерых своих сослуживцев в воскресенье, 21 января. "Днем в 16:35 (15:05 по мск) один из солдат, который находился на караульном посту, вошел в казарму и открыл огонь по своим сослуживцам, - заявил Голамалиян. - Пятеро военнослужащих погибли".

По его словам, мотивы стрелявшего до сих пор неизвестны. Ведется расследование.