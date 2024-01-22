В Японии на АЭС произошла утечка пара

На станции и в ее окрестностях не зафиксировали повышения уровня радиации, сообщила энергетическая компания Kansai Electric Power

ТОКИО, 22 января. /ТАСС/. Утечка пара произошла на одном из трубопроводов турбинного отделения японской АЭС "Такахама", расположенной в префектуре Фукуи. Об этом объявила энергетическая компания Kansai Electric Power.

Подчеркивается, что повышения уровня радиации на станции или в ее окрестностях в результате случившегося зафиксировано не было. Также отмечается, что утечка не оказала никакого прямого влияния на работу станции. В настоящее время специалисты энергетической компании выясняют обстоятельства произошедшего.

По данным компании, на время проведения технических работ по выявлению и устранению утечки объемы вырабатываемой станцией электроэнергии будут сокращены на 40%.

До аварии на АЭС "Фукусима-1" на атомную энергетику в энергобалансе Японии приходилось около 30%. В результате временного вынужденного отказа от нее основная нагрузка по энергоснабжению страны легла на тепловые станции. Из-за напряженной ситуации с балансом спроса и предложения на рынке электроэнергии власти Японии уделяют большое внимание перезапуску реакторов, остановленных после аварии на "Фукусиме-1". В настоящее время в Японии частично действуют 12 из 17 существующих в стране АЭС.