В Кузбассе на трассе Р-255 "Сибирь" столкнулись 10 автомобилей

Пострадал один человек

КЕМЕРОВО, 22 января. /ТАСС/. Несколько последовательных ДТП произошли на трассе Р-255 "Сибирь" на въезде в Кемерово, всего столкнулись 10 автомобилей, пострадал один человек. На участке организовано реверсивное движение, сообщили в Госавтоинспекции региона.

"В целях обеспечения безопасности движения при устранении последствий дорожно-транспортных происшествий на 245 км автодороги Р-255 "Сибирь" (въезд в г. Кемерово со стороны г. Топки) организовано реверсивное движение транспорта. По предварительной информации, на данном участке около 06:20 (04:20 мск) произошло несколько последовательных ДТП, участниками которых стали в общей сложности 10 автомобилей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что травмы получила пассажирка одного из легковых автомобилей. По факту ДТП проводится проверка, Госавтоинспекция рекомендует воздержаться от поездки по этому участку дороги до окончания работ по устранению последствий аварии.