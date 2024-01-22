На Камчатке раскрыли уголовное дело о драке со смертельным исходом 15-летней давности

Его передали прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 января. /ТАСС/. Два жителя Камчатки предстанут перед судом за драку 15-летней давности, после которой избитый ими мужчина умер от полученных травм. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

"Тогда преступление раскрыть не удалось, следствие по уголовному делу было приостановлено в 2009 году. В 2023 году следователями и криминалистами следственного управления в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет материалы уголовного дела были изучены повторно. В ходе изучения материалов уголовного дела, а также с учетом оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска, была установлена причастность двух мужчин к совершению указанного преступления. Уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в сентябре 2008 года, фигуранты, будучи пьяными в кафе, в ходе конфликта с ранее не знакомым им мужчиной нанесли ему множественные удары руками и ногами по голове и телу. В результате потерпевший умер от полученных травм в медицинском учреждении краевого центра. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).