В Казахстане в результате наезда поезда погибли двое железнодорожников

Машинист применил экстренное торможение, но избежать несчастного случая не удалось, сообщила пресс-служба компании "Казахстанские железные дороги"

АСТАНА, 22 января. /ТАСС/. Двое работников железнодорожного транспорта погибли в результате несчастного случая при наезде поезда в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба компании "Казахстанские железные дороги".

"21 января в 07:27 (04:27 мск) на перегоне Жидели - Берлик участка Шыганак - Шу произошел несчастный случай с двумя работниками железнодорожного транспорта. Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать несчастного случая не удалось", - говорится в сообщении.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала комиссия компании. Начато расследование.