В Новосибирске осудили двух наркодилеров

При задержании у них изъяли 19 кг мефедрона

НОВОСИБИРСК, 22 января. /ТАСС/. Суд в Новосибирске приговорил к 8 годам и 10 месяцам колонии двух организаторов межрегионального канала поставки наркотических средств, предназначенных для распространения в регионах Сибири и Дальнего Востока. При задержании у них было изъято 19 кг мефедрона, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"Советским районным судом Новосибирска Сергей Филипченко и Сусанна Семьянова признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц в особо крупном размере, и приговорены к 8 годам 10 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания: Филипченко - в исправительной колонии строгого режима, Семьянова - в колонии общего режима", - сообщили в УФСБ.

В декабре 2022 года сотрудники ведомства пресекли противоправную деятельность фигурантов, занимавшихся распространением синтетических наркотических средств в особо крупном размере через интернет. "Оперативные сотрудники УФСБ установили и задержали на въезде в Новосибирск арендованный наркодилерами автомобиль, в котором при обследовании обнаружили и изъяли около 19 кг синтетического наркотика мефедрона, доставленного в Российскую Федерацию с территории Украины. Стоимость партии на "черном рынке" составила бы 47 млн рублей", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, по месту проживания фигурантов изъяты мобильные телефоны, используемые для переписки с организаторами производства и сбыта наркотиков, весы и упаковочный материал, подтверждающие причастность новосибирцев к противоправной деятельности.