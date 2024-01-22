В ДНР заявили, что электроснабжение Макеевки нарушилось из-за сброса ВОП с беспилотника

Без электричества частично находятся абоненты Червоногвардейского, Кировского и Центрально-Городского районов

ДОНЕЦК, 22 января. /ТАСС/. Электроснабжение части потребителей в Макеевке Донецкой Народной Республике (ДНР) нарушено, по предварительным данным, из-за сброса взрывоопасных предметов (ВОП) с беспилотника. Об этом сообщил глава города Владислав Ключаров в своем в Telegram-канале.

"По предварительной информации, в результате сброса взрывоопасных предметов с беспилотного летательного аппарата в Макеевке нарушено электроснабжение города", - написал он.

Ключаров уточнил, что без электричества частично находятся абоненты Червоногвардейского, Кировского и Центрально-Городского районов, а в Горняцком районе зафиксирована просадка напряжения. К ликвидации последствий привлечены оперативные службы.