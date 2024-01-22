В Югре в ДТП с участием легковушки и грузовика пострадали четверо подростков

Столкновение произошло в Нижневартовске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 января. /ТАСС/. Столкновение автомобиля ВАЗ и грузовика FAW произошло в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа. Четверо подростков травмированы, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Югре.

"В результате ДТП подросток - 15-летний водитель ВАЗа - и трое его несовершеннолетних пассажиров получили травмы", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, ВАЗ проехал перекресток на красный сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с грузовиком.