В Забайкалье военный суд приговорил мужчину к четырем годам за призывы к терроризму

В течение трех лет Алексею Шибаеву также запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов

ТАСС, 22 января. Второй Восточный военный суд в Забайкальском крае приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы за публичные призывы к терроризму, сообщается в Telegram-канале суда.

"2-й Восточный окружной военный суд огласил обвинительный приговор Алексею Шибаеву. Шибаев, используя сеть Интернет, размещал текстовые публикации, содержащие публичные призывы к осуществлению террористических актов и оправдывающие терроризм, преследуя цель побудить граждан к осуществлению террористических актов и публично заявить о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании", - говорится в сообщении.

Суд назначил Шибаеву наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок четыре года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов, на срок три года. Приговор в законную силу пока не вступил.