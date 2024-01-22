В ДНР пресекли крупный канал сбыта наркотиков

Изъято около 2 кг каннабиса

ДОНЕЦК, 22 января. /ТАСС/. Спецслужбы и сотрудники МВД Донецкой Народной Республики (ДНР) пресекли крупный канал сбыта наркотиков в Енакиево. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике и МВД по ДНР выявлен и пресечен канал сбыта наркотиков в Енакиево. Задержана группа лиц, организовавшая преступную схему сбыта наркотических веществ в крупном размере", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что в ходе обысков по местам проживания задержанных обнаружено и изъято около 2 кг каннабиса.

Следственным подразделением МВД возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 ч. 3. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет с конфискацией имущества.