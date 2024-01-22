Жителя Алтайского края задержали за попытку теракта на объекте Минобороны

По данным ФСБ, по указанию куратора запрещенного объединения он изготовил коктейли Молотова, с помощью которых должен был поджечь здание

БАРНАУЛ, 22 января. /ТАСС/. Жителя Алтайского края задержали за попытку поджога одного из объектов Министерства обороны. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ России по региону.

"Задержан гражданин России 1979 года рождения, пытавшийся совершить теракт в Барнауле. Установлено, что в ноябре 2023 года мужчина инициативно через сеть Интернет установил связь с представителем террористической военизированной организации, запрещенной на территории России. В ходе общения он заявил о своей готовности совершить террористические действия на административных объектах Барнаула и в отношении первых лиц региона", - сообщили в ведомстве.

Установлено, что по указанию куратора запрещенного объединения он изготовил коктейли Молотова, с помощью которых должен был поджечь один из объектов Минобороны, отметили в УФСБ. При попытке совершения теракта мужчину задержали.

Возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта). Задержанному предъявили обвинение. Свою вину в содеянном житель региона признал. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.