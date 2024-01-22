На Камчатке нашли снегоходчика, пропавшего 20 января

Со слов мужчины, во время метели он сбился с пути, а позже в снегоходе закончился бензин

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 января. /ТАСС/. Камчатские спасатели нашли живым мужчину, которого два дня искали в Усть-Большерецком муниципальном районе.

Пропавший местный житель 20 января житель края уехал на снегоходе на рыбалку и перестал выходить на связь. 21 января в ГУ МЧС России по Камчатскому краю от полиции поступил запрос с просьбой помочь в поисках.

Как сообщает ведомство, 64-летнего мужчину нашли в 15 км от поселка Октябрьского. По его словам, он сбился с пути во время метели, а после у него кончился бензин. От медпомощи спасенный отказался. "Спасатели доставили найденного в населенный пункт", - сообщили в ведомстве.