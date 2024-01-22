На Сахалине умер мужчина, находившийся в коме после ДТП на автобусной остановке

Состояние госпитализированной девочки медики оценивают как стабильное

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 января. /ТАСС/. Мужчина, пострадавший в новогодние праздники в результате ДТП на автобусной остановке в Южно-Сахалинске, умер в больнице, сообщили ТАСС в прокуратуре Сахалинской области.

"Умер мужчина, который находился в больнице", - сообщил собеседник агентства.

По информации прокуратуры региона, обвиняемого по уголовному делу задержали и арестовали. "Выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и принятие итогового решения по делу. Расследование по уголовному делу продолжается и находится на контроле в прокуратуре области", - рассказали в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что утром 4 января 25-летний южносахалинец в состоянии алкогольного опьянения, не имея прав на управление транспортным средством, въехал на автомобиле в автобусную остановку. Две женщины погибли сразу. В больницу доставили 35-летнего мужчину в состоянии комы с черепно-мозговой травмой и множественными переломами, а также 10-летнюю девочку в тяжелом состоянии. В отношении водителя возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

В прокуратуре Сахалинской области уточнили, что ребенок в больнице находится в стабильном состоянии.