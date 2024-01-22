В Магаданской области мужчину осудили на два года за публичные призывы к терроризму

Отбывать наказание он будет в колонии общего режима

ТАСС, 22 января. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок два года в колонии общего режима для жителя Магаданской области. Его признали виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности в отношении президента России, размещавшихся в интернете, сообщила пресс-служба УФСБ России по Магаданской области.

"По результатам расследования УФСБ России по Магаданской области уголовного дела 1-м Восточным окружным военным судом указанное лицо признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть Интернет, на срок два года", - сообщило ведомство.

Приговор вступил в законную силу.