В Красноярске двух полицейских подозревают в подмене наркотиков на муку

Размер взятки за освобождение подозреваемой от уголовной ответственности составил 100 тыс. рублей

КРАСНОЯРСК, 22 января. /ТАСС/. Двух сотрудников полиции в Красноярске подозревают в том, что они за взятку отправили на экспертизу пшеничную муку вместо предполагаемых наркотиков. В отношении них возбудили уголовное дело, сообщили журналистам в Главном следственном управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"Указанные сотрудники предложили задержанной женщине за незаконное вознаграждение освободить ее от уголовной ответственности за совершенное ею преступление. На что женщина ответила согласием. После чего подозреваемые осуществили подмену неустановленного средства, обнаруженного у задержанной, на пшеничную муку, которую направили на экспертизу", - сообщили в ГСУ.

По версии следствия, они получили взятку в размере 100 тыс. рублей. В отношении полицейских возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору). Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Задержанная девушка, уточнили в ведомстве, проходит свидетелем по этому делу.

Ранее в Красноярске задержали 22-летнюю девушку, имевшую при себе, предположительно, наркотическое вещество. О ее задержании проинформировали двух оперуполномоченных отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции.

Как сообщили ТАСС в региональном главке МВД, сейчас ведомство проводит проверку в отношении этих сотрудников. "При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - добавили в главке.