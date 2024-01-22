Прокуратура начала проверку после смерти младенца в Свердловской области

По предварительным данным, отец девочки укрыл ее одеялом, после чего та перестала плакать, а позднее мать нашла ребенка мертвым

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Прокуратура Первоуральска Свердловской области организовала проверку после гибели пятимесячного младенца. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Информация о смерти ребенка 2023 года рождения поступила на пульт оперативных служб 21 января. По предварительной информации, около 18:00 мать уложила девочку спать. Ребенок плакал, тогда отец укрыл его одеялом. Девочка перестала плакать, и уже около 20:00 мать обнаружила, что девочка умерла.

Сотрудники ведомства проверят соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. В том числе, дадут оценку деятельности органов системы профилактики по работе с семьей ребенка.