В Самаре загорелся торговый ряд

Никто не пострадал

ТАСС, 22 января. Торговый ряд загорелся в Кировском районе Самары. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Утром дежурному поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Железной дивизии, 2В. "По прибытии к месту вызова установлено, что горит торговый ряд на площади 120 кв. м. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, изначально для тушения пожара привлекли 68 человек и 22 единиц техники. А затем группировку увеличили до 80 человек. На место ЧП выехал пожарный поезд.

Позднее появилась информация об увеличении площади пожара до 1 тыс. кв. м. Возгорание локализовали.