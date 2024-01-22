В минздраве Дагестана рассказали о состоянии пострадавших от отравления угарным газом

По данным медиков, их жизни ничто не угрожает

МАХАЧКАЛА, 22 января. /ТАСС/. Врачи оценивают состояние девяти пострадавших от отравления угарным газом в Каспийске как средней тяжести. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава Дагестана.

"На утро, после проведенного лечения, жизни их ничто не угрожает, состояние средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному. После необходимых мероприятий и с дальнейшими рекомендациями в скором времени они будут выписаны домой", - говорится в сообщении.

Вечером 21 января в Каспийске девять человек госпитализировали с отравлением угарным газом. Пятеро из пострадавших - дети. Прокуратура республики организовала проверку.