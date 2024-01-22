ФСБ задержала за госизмену жителя Новокузнецка, переводившего деньги для ВСУ

По данным ведомства, средства направлялись на приобретение военного снаряжения

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене жителя Кузбасса, переводившего деньги на нужды ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Федеральной службой по финансовому мониторингу пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Новокузнецка, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - сообщили в ЦОС.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий установили, что задержанный осуществил переводы личных денежных средств на нужды ВСУ в целях приобретения военного снаряжения.

Следственным отделом УФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). "Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного противоправного деяния", - сообщили в ЦОС.

В пресс-службе регионального управления ФСБ уточнили ТАСС, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.