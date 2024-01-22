Суд заменил колонию на ограничение свободы осужденному за взятки экс-мэру Усть-Илимска

Владимиру Ташкинову запретили покидать пределы населенного пункта и посещать массовые мероприятия, в определенные часы он должен находиться дома и регулярно отмечаться в ГУ ФСИН

ИРКУТСК, 22 января. /ТАСС/. Иркутский областной суд заменил бывшему мэру Усть-Илимска Владимиру Ташкинову, осужденному в 2017 году на 11 лет за взятки от предпринимателей, колонию строгого режима на ограничение свободы. Об этом ТАСС сообщили в облсуде.

"В сентябре прошлого года Ташкинов обращался в Куйбышевский райсуд Иркутска с заявлением о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания. Райсуд вынес решение об отказе. Иркутский областной суд отменил постановление райсуда с разрешением вопроса по существу", - сообщили ТАСС в облсуде.

Ограничение свободы предполагает, что осужденный выходит из колонии на свободу, при этом ему запрещено покидать пределы населенного пункта, посещать массовые мероприятия. В определенные часы он должен находиться дома и регулярно отмечаться в ГУ ФСИН.

Ташкинова арестовали в апреле 2015 года по уголовному делу о получении им взяток от предпринимателей Усть-Илимска, работающих по муниципальным контрактам. По версии следствия, мэр получал деньги от юридических лиц за беспрепятственную приемку чиновниками администрации выполненных работ и своевременную оплату по контрактам. Общая сумма взяток составила 11 млн рублей. В апреле 2017 года он был осужден на 11 лет колонии строгого режима за взятки, также ему назначили 30 млн рублей штрафа, конфисковали автомобиль Lexus LX 570 и запретили в течение семи лет занимать выборные должности.

Усть-Илимск - промышленный город на севере Иркутской области с населением 82,5 тыс. человек.