Пострадавшие доставлены в административный центр области Коф Аб, сообщила радиостанция Hurriyat

ДУБАЙ, 22 января. /ТАСС/. Военно-воздушные силы, сформированные радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), завершили поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Falcon 10 на севере провинции Бадахшан. Об этом сообщила радиостанция Hurriyat.

По ее сведениям, в понедельник утром выжившие после крушения самолета были доставлены в административный центр области Коф Аб. Как указал источник Hurriyat, крушение произошло в отдаленной гористой местности, поисково-спасательную операцию осложняли снег и минусовая температура. Отмечается, что спасатели работали всю ночь, четыре человека спасены.

По словам представителя министерства транспорта и авиации талибов, добавила радиостанция, маршрут самолета не был заранее запланирован в воздушном пространстве Афганистана, отклонение от курса произошло из-за технических проблем во время полета.

Hurriyat опубликовала видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлены обломки самолета Falcon 10. На кадрах также показаны выжившие после крушения люди. По информации радиостанции, их состояние оценивается как удовлетворительное.