Во Владивостоке зафиксировали порывы ветра до ураганных значений

Местами они достигают 37,9 м/с

ВЛАДИВОСТОК, 22 января. /ТАСС/. Метеостанции во Владивостоке зафиксировали порывы ветра 37,9 м/с, что соответствует значению урагана, сообщили ТАСС в пресс-службе Приморского гидрометцентра. Из-за ветра уже закрыт мост на остров Русский, есть сообщения о сорванных крышах.

"Наиболее сильный ветер фиксируется в южной части города в проливе между материком и островом Русский. Так, станция на мысе Назимова зафиксировала порывы ветра до 37,9 м/с при значении урагана свыше 32 м/с. Порывы 30 м/с отмечены на метеостанции в Дальневосточном федеральном университете на острове", - сообщили в пресс-службе.

Ранее проезд для грузового и общественного транспорта на острове Русский был временно закрыт из-за погодных условий. ДВФУ, основная часть кампуса которого находится на острове Русский, сообщил, что готов разместить студентов и преподавателей, живущих на материковой части Владивостока, в гостиничных номерах. Гражданам, живущим на острове, но оказавшимся на материке во время ограничения движения пассажирского транспорта по мосту на Русский, также предоставят места в общежитиях.

В местных социальных сетях горожане выкладывают видео с последствиями сильного ветра. На автобазе на улице Борисенко ветер снес кровлю, в разных районах он обрывает обшивку с балконов и валит заборы.